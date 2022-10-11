Bursa'da 'Boşnak Dostlar Grubu'ndan geleneksel buluşma

Bursa'da yaşayan Boşnak kökenli iş insanlarından oluşan 'Boşnak Dostlar Grubu' geleneksel buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Almira Otel'deki buluşmanın konuğu olan Ersin Öztürk, iş insanlarına 'Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik' konulu bir sunum yaptı.BURSA (İGFA) - 7 yıl önce Bursa'da yaşayan Boşnak kökenli iş insanlarını bir araya getirmek amacıyla Ersin Birnican tarafından kurulan 'Boşnak Dostlar Grubu', her ay geleneksel hale getirdiği buluşmalarına devam ediyor.

Almira Otel'de bir araya gelen Boşnak kökenli iş insanları, Ersin Öztürk'ün 'Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik' konulu sunumunu ilgiyle izledi. Dijital dönüşümlerini doğru biçimde yapamayan en büyük markaların bile gelecekte var olamayacağını belirten Öztürk, insanlar gibi fabrikalar ve makinelerin de artık internet aracılığıyla birbirlerine bağlı olarak veri üreteceğini ve üretimin geleceğinin buna göre şekilleneceğini belirtti.

RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp'in de katıldığı gecede konuşmasından dolayı Ersin Öztürk'e teşekkür ederek gecenin anısına bir hediye sunan Boşnak Dostlar Grubu'nun kurucusu iş insanı Ersin Birnican, 7. yıllarına girdikleri bu yolda amaçlarının kökleri aynı topraklardan olan ve bugün aynı şehirde yaşayıp, üreten Boşnakları bir araya getirmek olduğunu söyledi. Birnican, 'Son derece rafine ve güzel bir dostlar grubu olduk. Amacımız Bursa'dan Ata topraklarımız olan Bosna ve Sancak bölgesine bir gönül köprüsü kurmak' şeklinde konuştu.