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Bursa'da arkeoloji meraklıları mozaik yapımını deneyimliyor

Yerel 03.06.2022, 14:36
Bursa'da arkeoloji meraklıları mozaik yapımını deneyimliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarih meraklılarını 8500 yıllık geçmişi bulunan Arkeopark’ta buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Hitit çivi yazısını öğrenen arkeoloji meraklıları, şimdi de M.Ö.750’nci yıllara ait Gordion mozaik yapımını deneyimleyecek.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde arkeoloji bilincinin oluşturulması ve uygulamalı saha çalışmalarının yapılması amacıyla oluşturulan Arkeoloji Kulübü, 8500 yıllık geçmişi bulunan Arkeopark’ı atölye çalışmalarıyla adeta eğitim alanına dönüştürdü.

Geçtiğimiz ay yapılan ‘Hitit Çivi Atölyesi’ ile 3500 yıllık geçmişi olan Hitit çivi yazısını uygulamalı olarak tarih meraklılarına öğreten Arkeoloji Kulübü, şimdi de M.Ö.750’nci yıllara ait Gordion mozaiklerini günümüze taşıdı.

Atölye çalışmasına katılan Uludağ Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, yaklaşık 3000 yıl öncesinin popüler sanatı olan zemin mozaiklerinin nasıl hayat bulduğunu hem öğrendi hem de uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi arkeologlarından Volkan Karaca, arkeoloji biliminin doğru anlaşılması için bu tür atölye çalışmaları yaptıklarını söyledi. Antik döneme ait eşyaları ve kullanılan araç gereçleri arkeoloji meraklılarına tanıttıklarını kaydeden Karaca, “Mozaik tekniğimizde harç olarak, Romalı Mimar Vitrivius’un tarifini uyguluyoruz. Ancak mozaikte kullandığımız taşlar kesme değil doğal. Bu örnekleri Gordion mozaiklerinde görüyoruz. Sivil vatandaşa yönelik mozaik atölyesinin Türkiye’de ilk olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Atölyeye katılan gençler, ‘harç yapımından doğal taşların dizilimine kadar’ çağlar öncesinin önemli sanat dalı mozaik yapımını uygulamalı olarak hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

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