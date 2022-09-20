Bursa'da 'Anadolu Mektebi' yazar okumalarına devam

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY 'un Kültür Bakanları Daimî Konseyi kararıyla “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilen Bursa’da, Anadolu Mektebi öğrencilerinin Türk Edebiyatı kapsamındaki çalışmalarının değerlendirildiği program Tayyare Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde hazırlanan ve 18-22 Eylül 2022 tarihleri arasında devam edecek olan “2022 Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti” programı Orhun Abideleri paneli ile başladı.

Programa katılan Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın Narin yaptığı açılış konuşmasında Anadolu Mektebi hakkındaki izlenimlerinden bahsetti.

Yapılan faaliyeti önemli bulduğunu ve faaliyetin uygulanışında nicelikten ziyade niteliğin ön planda olduğunu ifade eden Narin, “Geleceğin yazar, şair ve düşünürleri bugünün gençleri arasından çıkacak ve ülkemizin geleceğine yön verecek.” dedi.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ise, bu programın, gençlerin Türk Dünyası ile olan bağlarını güçlendirmek, tarihi ve kültürel ortak mirasımızı daha yakından tanıyarak bu bağlamda ufuklarını ve aidiyet duygularını geliştirmek üzere düzenlendiğini kaydetti.

35 öğrencinin konuşmacı olduğu ve 24 ilden 45 lise öğrencisi, 17 üniversite öğrencisi ve 21 öğretmenin katılımları ile gerçekleşen programda Kırgızistan’dan Türkiye’ye gelen 3 öğrencinin de katılacağı Anadolu Mektebi 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti programında hafta boyunca, Orhun Abideleri ve Yunus Emre başta olmak üzere Cengiz Aytmatov, Cengiz Dağcı gibi Türk dünyası ve Türkçenin simgesi haline gelmiş yazarlar hakkında düzenlenen öğrenci panelleri, yazar paneli, yazar buluşması, konser ve tiyatro etkinlikleri yapılacağı öğrenildi.