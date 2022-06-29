Bursa'da 57 okulda mini spor salonları oluşturuldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’daki eğitim kurumlarına katkı sunmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Bursa’daki ilk ve ortaokullara mini spor salonları kazandırdı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Minik Salonlar Dev Sporcular" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokulların atıl bölgeleri değerlendirilerek toplamda 37 bin 487 öğrencinin yer aldığı 57 okulda, 6 bin 713 metrekare alana sahip mini spor salonları oluşturuldu.

Minik Salonlar Dev Sporcular sloganıyla oluşturulan aktivite alanlarında çocuklar beden eğitimi ve spor aktivitelerini gerçekleştirirken diğer yandan okul saatleri dışında çevrede bulunan spor kulüpleri ve mahalle halkı da bu alanlardan yararlanabiliyor.

Gençlerin daha sağlıklı nesiller olarak yetişmesini arzuladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; İl Millî Eğitim Müdürlüğünden güç alarak öğrencilere yönelik sportif faaliyetler düzenlediklerini, proje kapsamında oluşturulan mini salonlardan 3 tanesinin özel çocuklara yönelik okullarda oluşturulduğunu, bu projede sadece okul saatlerinde ortalama 37 bin 487 öğrencinin yararlandığını, dolaylı olarak da yaklaşık 50 bin çocuğun bu salonlardan faydalandığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin her zaman kendilerine destek olduğunu ifade eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, projeyle çocukların beden eğitimi ve spor aktivitelerini daha rahat ortamlarda yapabilmesini amaçladıklarını belirtti.