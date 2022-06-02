Bursa'da 5 bin öğrenciyle tarıma ilk adım

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘çocukların tarımsal üretim aşamalarını uygulayarak öğrenebilmeleri amacıyla’ İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 5 bin öğrenciye toplam 10 bin adet domates ile biber fidesi dağıttı.BURSA (İGFA) - Tarımda teknolojik alt yapının gelişmesi ve üretim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalarını yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleceğimiz olan çocukların toprakla buluşmalarını sağlamak için çeşitli aktiviteler düzenliyor.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında; Büyükşehir Belediyesi tarafından Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki 10 ilkokuldan 1. ve 2. sınıflar ile 5 anaokulundan toplam 5 bin öğrenciye birer adet domates ve biber fidesi dağıtıldı.

10 bin adet fidenin öğrenciler eliyle toprakla buluşturulduğu projede, çocukların tarımsal üretim aşamalarını uygulayarak öğrenmeleri hedeflendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da proje kapsamında, Güneştepe Mahallesi TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Dünya Süt Günü kapsamında öğrencilere süt ikramında bulunan Başkan Aktaş, miniklerle birlikte dağıtılan fideleri toprakla buluşturdu.

Tarıma olan ilgiyi şehrin geneline yaymayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, daha sonra öğrencilerle birlikte hobi ve hayvan bakım bahçesine sebze fidelerini ekti.