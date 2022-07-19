Bursa'da 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü planları için yerel ihale

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2019 yılında mahkeme tarafından iptal edilen Çağrışan- Göynüklü 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın yapım ihalesi gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Mudanya'da uzun bir süredir sıkıntılı olan kırsal mahallelerden Çağrışan-Göynüklü ilgili çözüm yolu için 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı için yerel belediye ihaleye çıktı.

Kronik sorun haline gelen Güzelyalı İmar Planlarını hızlıca çözüme kavuşturmak için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yerel mecliste onaylandığını anımsatarak, 2019 yılında mahkeme tarafından iptal edilen Çağrışan-Göynüklü planlarıyla ilgili de Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın ardından kanunlar ve kurum görüşleri çerçevesinde yeni bir plan yapmak üzere ihaleye çıktıklarını anlattı. Türkyılmaz, 722 hektarlık alanı kapsayan planların bir daha iptal edilmemek üzere hazırlanacağını belirterek, "Güzelyalı, Çağrışan, Göynüklü bölgeleri başta olmak üzere mahkemelerin iptal kararları sonucu planlarda sorunlu süreçler giderilmiş olacak. Kimsenin mağdur olmaması için çok hızlı çalışacağız” dedi.