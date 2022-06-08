Bursa Büyükşehir'den 3 akademik iş birliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Üniversiteli gençlerin yaşamını kolaylaştıracak pek çok projeye imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de üniversitelerin akademik gücünün kent yararına kullanılması için önemli bir işbirliğine gitti.

Proje geliştirmek ve uygulamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Beyhan Bayhan ile Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hasan Tosun imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın sorunlarına ve gelişimine yönelik üretilebilecek her türlü TÜBİTAK, Erasmus, AB gibi proje ve hibe desteklerinde üniversitelerle ortak hareket etmek istediklerini söyledi.

Üniversitelerle belediye arasındaki işbirliğinin önemine değinen Başkan Aktaş, üniversitelerin eğitim faaliyetleri ile akademik çalışmalarında ihtiyaç duyulan uygulama ortamına imkânlarımız dâhilinde destek vereceklerini belirterek, teknolojinin de öneminden yola çıkarak TEKNOFEST gibi teknoloji yarışmaları için ortak takımlar kurarak yarışmalara katılım sağlayabileceklerini kaydetti.

"GÜZEL İŞLERE İMZA ATILACAK"

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise üniversitelerin içinde bulundukları şehrin ve toplumun ortak aklını temsil ettiğini belirtirken, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Beyhan Bayhan imzalanan protokolle bugüne kadar var olan işbirliğini kağıda dökmüş olduklarını kaydetti. Kuruluşunu 11 Mart’ta tamamlayan Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hasan Tosun ise çok genç bir üniversite olduklarının ifade ederek, yapılan protokolün üniversiteler, yerel yönetimler, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.