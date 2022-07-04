Bursa Büyükşehir'de 'etkili iletişim' anlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında yönetici sekreterlerine yönelik ‘etkili iletişim eğitimi’ verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet içi eğitim seminerlerinde etkili iletişimin tüm yönleriyle ele alındığı programın açılışında konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, protokol bilgi ve kurallarının öneminin, ast-üst ilişkilerinin, kılık-kıyafet düzeninin ve hizmet alacak vatandaş ile iletişimin kurallara uygun gerçekleştirilmesinin devleti temsil etmedeki önemine değindi.

Daha sonra eğitmen Gönül Uman, yönetici sekreterinin yetkinliklerini artırmaya yönelik ‘iletişim becerileri, beden dili, sözlü iletişim, telefonla iletişim, yazılı iletişim, dosyalama ve arşivleme gibi’ konuları tek tek ele aldı.

Eğitim; temsil ve ağırlamadan birimler arası koordinasyona, toplantı yönetiminden kişisel-kurumsal imaja ve motivasyondan stres yönetimine kadar geniş yelpazede gerçekleşti.