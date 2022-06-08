Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a 'yılın başkanı' ödülü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 12. Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödüllerinde, Katılımcı Yönetim kategorisinde ‘Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçildi.BURSA (İGFA) - Bursa’da göreve başladığı ilk günden itibaren hayata geçirilecek projelerde ortak aklı devreye alan ve kent dinamikleri ile işbirliği halinde hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 12. Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödül gecesinde Katılımcı Yönetim kategorisinde ‘Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçildi.

İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen gecede Başkan Aktaş, ödülünü aynı zamanda Seçici Kurul Üyesi olan İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’nun elinden aldı.

Yaptıkları çalışmalarla ödüllere layık görülmenin çok kıymetli olduğunu ancak bunun arkasında bir ekip çalışması olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve geldiklerinde 'şehir 'tasavvuru oluşturduklarını ve sonra da 'Şehir Strateji Belgesi' hazırladıklarını kaydederek, "Bu belge, benim görüşüm değil Bursa’nın görüşü. Bütün kent dinamiklerinin görüşü. Şehir Strateji Belgesi’ni de yol haritası olarak kullanıyoruz” diye konuştu.