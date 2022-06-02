Bursa BTSO'da 'ustalık telafi programı' tanıtıldı

Millî Eğitim Bakanlığı'nca mesleki eğitim merkezleri programı dahilinde uygulamaya konulan ustalık telafi programı kapsamında oluşturulacak iş birliklerinin tanıtımı ve paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla organize edilen bilgilendirme programı BTSO’da gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Ustalık Telafi Programı kapsamında oluşturulacak iş birliklerinin tanıtımına yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)'nda yapıldı.

Programa BTSO Yönetim Kurulu üyesi Haşim Kılıç, İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa Ticaret Odası yöneticileri ve üyeleri, sektör temsilcileri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri ile okul müdürleri katıldı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, mesleki ve teknik eğitimini sektöre ne kadar teslim edebilirsek o kadar çok başarılı olabileceğine dikkati çekti. Türkiye’nin güçlenmesini sağlamak için çok ciddi iş birlikleri, politika değişiklikleri ve paradigma değişiklikleri içerisinde olduklarını kaydeden Müdür Gür, "Özellikle son 3 yılda mesleki eğitimde yaşanan değişimler gösteriyor ki gerçekten mesleki eğitimde özlenen ve yükselen bir ivmeyle mesleki eğitim hak ettiği ve layık olduğu yere doğru ilerliyor. ‘Mesleki Eğitim Güçlenirse Türkiye Güçlenir’ diyoruz" dedi.

Türkiye’de mesleki eğitimde hareketliliğe başlamadan önce mesleki eğitimde yaklaşık 150 bin öğrenci olduğunu anımsatan Müdür Gür, "5 aylık bir sürede bu sayı 500 bini geçti. Bursa’da Ağustos aylarında yaklaşık 3 bin öğrenci vardı ama bugün 13 bin öğrenci var. Ve halen de bu sayı artmaya devam ediyor. Biz artık sektörümüze diyoruz ki istediğiniz nitelikli insan gücünü biz yetiştiriyoruz. Bursa, bu alanda çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Sanayinin kalbi olan Bursa’mızda sektörümüzle iç içe çalışmalarımızı sürdürmeye, Mesleki eğitimin güçlenmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılç ise, Türkiye'nin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin; ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti.