Bursa-Bilecik Pazaryeri karayolunda sürücüler zor anlar yaşıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan karayolunda Bilecik il sınırı ve Bursa il sınırında sayıları her geçen gün artan terk edilmiş birçoğu küpeli köpekler yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bursa-Bilecik Pazaryeri Karayolunun bulunduğu AHI Dağı'nda çevre il ve ilçelerden, getirilerek atıldığı tahmin edilen ve birçoğu küpeli köpekler sürüler halinde karayolunda gezinirken sürücüler köpeklere çarpmamak için ne yapacağını şaşırıyor.

Karayolunda hızla seyir halindeki araçların etrafını saran ve yol ortasında yatan köpekler sürücüler için tehlike saçmaya devam ediyor.

Terk edilmiş köpekler AHI Dağı'na kimler tarafından atıldığı bilinmezken, karayolunun Bursa sınırları içerisinde İnegöl’ün Kurşunlu Mahallesi ile Bilecik sınırı arasında Bursa’nın ilçe belediyesi tarafından köpeklerin beslenmeleri için barakalar ve beslenme alanları yapıldığı gözlenirken sürücüler, İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin tedbir almak yerine karayolu kenarına barakalar ve beslenme alanları yapmasını doğru olmadığını belirtiyor.

Öte yandan bazı sürücülerde araçlarını durdurarak AHI dağında terk edilmiş köpekleri besledikleri görülürken bazı sürücüler ise terk edilmiş köpekler ile ilgili yetkililerin tedbir almasını istiyor.