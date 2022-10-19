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Bursa Belediyeler Birliği’nden hizmet içi eğitim

Yerel 19.10.2022, 11:14
Bursa Belediyeler Birliği’nden hizmet içi eğitim

Bursa Belediyeler Birliği’nin Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde gerçekleştirdiği mevzuat bilgilendirme ve eğitim semineri, birliğe üye ilçe belediyelerin başkan, başkan yardımcısı, meclis üyesi ve bürokratlarının katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yılın son eğitim ve bilgilendirme seminerinde yaptığı konuşmasında sorumluluk alanında olsun olmasın, vatandaşların ilk önce belediyelerin kapısını çaldığını dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı ve Bursa Belediyeler Birliği Başkan Mustafa Dündar, “Belediyeler olarak her gün yeni işler, yeni hizmetler üretmemize rağmen, mahallelerin yeni ihtiyaçları, vatandaşların talep ve istekleri oluyor. Yaşam devam ettiği sürece bu istek ve talepler de bitmeyecek.  Dolayısıyla bizlerin de israf etmeden, bütçeyi en doğru şekilde kullanarak vatandaşa hizmet götürmesi son derce önemli” dedi.

Birliğe üye belediyelerin kurum olarak farklı olsa da karşılaştığı sorunların, gelen taleplerin, istek ve önerilerin birbirine benzer olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “İşte bu toplantılar sayesinde, farklı belediyelerde yaşanan sorunlar ve çözümleri hakkında arkadaşlarımız birbirleriyle tecrübe paylaşımında bulunuyor. Ayrıca, çok değerli hocalarımızın mevzuat değişiklikleri, uygulama, usul ve esaslar hakkındaki değişiklerle ilgili yapmış olduğu sunumlar, kendimizi yenileyip geliştirmemize katkı sağlıyor. Bu toplantılar, eğitimin dışında belediyelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine de ciddi katkı sağlıyor. Memur olsun, meclis üyesi olsun, arkadaşlarımız tanışıp kaynaşma fırsatı da buluyor. Diyalog her şeyin başı, eğer diyalog gelişiyorsa hizmetlerin şekli ve verimliliği de gelişir” diye konuştu.

Bursa Belediyeler Birliği olarak mevzuat bilgilendirme ve eğitim seminerlerini Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte düzenlediklerini belirten Başkan Dündar, “Eğitimlerde, konularında uzman hocalarımız, mevzuat değişiklikleri hakkında arkadaşlarımıza bilgiler veriyor. Onların, kafalarında oluşan soruları bire bir diyaloglarla gidermelerine yardımcı oluyor. Düzenlemiş olduğumuz seminerden çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Gerek çalışanlarımız,  gerekse yönetici arkadaşlarımız vatandaşımıza daha iyi hizmet verme adına bilgilerini güncellemiş olarak döneceklerdir” dedi.
 
2022 yılının son mevzuat bilgilendirme ve eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan, Tapu Kadastro Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Yılmaz, “Yerel Yönetimlerde İnsan İlişkileri ve Kriz Yönetimi”, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, “Meclis, Encümen, Başkan Görev Yetki ve Sorumlulukları”, Türkiye Belediyeler Birliği Hukuk İşlerinden Avukat Yasemin Sezgin de, “Meclis Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları” hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

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