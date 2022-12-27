Bursa Belediyeler Birliği yılın son toplantısını Yenişehir’de yaptı

Bursa Belediyeler Birliği, 2022 yılının son aylık olağan encümen toplantısını Yenişehir ilçesinde gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Aylık olağan encümen toplantılarını her ay farklı bir ilçede gerçekleştiren Bursa Belediyeler Birliği’nin bu ayki toplantısı Yenişehir’de yapıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Bursa Belediyeler Birliği Başkanı ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık katıldı.

Encümen toplantısı öncesi konuk belediye başkanlarına ilçeyi gezdirip çalışmalar hakkında bilgiler veren Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Aralık ayı encümen toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Yenişehir’de düzenlenen toplantının son derece verimli geçtiği belirten Başkan Aydın, “Bu ayki toplantımızı Bursa Belediyeler Birliği Başkan Mustafa Dündar başkanlığında ilçemizde gerçekleştirdik. Belediyeler Birliği toplantılarının ilçelerde gerçekleştirilmesi sayesinde, hem ailece kaynaşma, hem de yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Yenişehir’deki toplantımızın da verimli bir toplantı olduğunu düşünüyor, katılan belediye başkanı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı sonunda konuşan Bursa Belediyeler Birliği Başkanı ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ilçelerde yaptıkları toplantıların son derece verimli geçtiğini belirterek, birlik üyesi ilçelerde düzenlenen toplantılarla ilçeleri de ziyaret etme fırsatı bulduklarını kaydetti. Başkan Dündar, yeni yılda da encümen toplantılarını farklı ilçelerde yapmayı sürdüreceklerini söyledi.