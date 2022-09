Bursa 'Balkan Gençlik Zirvesi' başladı

Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından Balkan Gençlik Okullarında üniversite eğitimi gören öğrencilerin katıldığı 17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 'Balkan Gençlik Zirvesi' Almira Otel'de başladı.ERCAN ÇALIŞIR / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Bursa Almira Otel'de gerçekleşen Balkan Gençlik Zirvesi programına Yurtdışı Türkler Akraba Toplulukları Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren, Önceki Dönem Başbakan Yardımcısı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Balkan Coğrafyası'dan gelerek Bursa'da eğitim gören öğrenciler katıldı.

Yurtdışı Türkleri Akraba Toplulukları Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren'in konuşmasından satır başları;

Balkan gençlik okulunu aslında, beraber bir dünya kuracak isek aynı geçmişe sahip, aynı dedelerin torunlarıyız. Bu bizler için avantaj. Birbirimizi tanımamız, sorunlarımızı anlamamız lazm dedik. Ben bir evladı fatihan olarak, Balkan'daki diğer akrabalarımızla baktığımızda birbirimiz ile uzaklaştığımızı fark ettik. Ülkemizde bir çok Balkan derneği var. Fakat bizlerin Balkanlar'da dernekleri olması lazım.

Kültürel yakınlığımız, anlam dünyalarımızı yakınlaştırıyoruz. 13 dernek ile bizler bunu sağladık. Türk Dünyası Kültür Başkenti olan, Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da bu gençlik zirvemizi düzenlemeyi düşündük. Ev sahipliği için Bursa'ya teşekkür ederim.

4 binden fazla öğrenciyi Balkanlar'dan Bursa'ya getirip okumasını sağladık. Şu an 800 öğrencimiz eğitim görmektedir. Bu kardeşlerimizin içerisinden başarılı olanları yüksek lisans ve doktora için yine buraya getireceğiz.

Balkanların 5 ülkesinde Türkiye Mezunları Derneği var. Burada eğitim gören kardeşlerimiz ülkelerinde dernek kuruyorlar. Balkan Gençlik Okulu'nun faydalarını burada görmüş oluyoruz.

Bizler yerinde burslandırma faaliyetleri sağlıyoruz. 2 binden fazla öğrencimize bu şekilde eğitim aldırdık. Kültürümüzü taşıyabilmek için dil ile taşıyabilmek gerekiyor. Balkanlarda Türkçe olup yazan kardeşlerimizin çıkardığı bir dergiyi sizlere sunacağız. Yakın zamanda Mümin Gençoğlu anma kitabını bitirmiş olacağız. Sadık Ahmet için anma programı yaptık. Ülkemize gençlerimizi kültürel ve spor etkinlikleri için getirdik. Tüm bunlar için tek bir amacımız var. Cumhurbaşkanımızın sadece Balkanlar değil tüm dünya için görüşü var. TİKA bu coğrafyada çok güzel işler yapıyor. Bize düşen tek şey, birbirimizi daha iyi anlayıp ortak düşünmektir. Buradaki arkadaşlarımız yuvarlak masada buluşup bir çalıştay yapacaklar. Eminim ki; bu çalışmalar Balkanlar ve Türkiye'yi zihnen daha da yakınlaştıracak. Gönül birlikteliğini fiziki birlikteliğe dönüştüreceğiz. Bu programların iyilikleri daha da yaymasını temenni ediyorum. Emeği geçen paydaşlarımıza ve programımıza iştirak eden siz gençlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın konuşmasından satır başları;

Burada Balkanların geleceğini ve dinamik yapısını görüyoruz. Farklı ülkelerden toplanarak bir araya gelmeniz bize ümit veriyor. Umarım düşüncelerimiz gerçekleşir sizlerde başarılı olursunuz. Uluslararası Murat Hüdavendigar Lisesi'nde 80 ülkeden öğrenci var. Mezun olan 3 dönem öğrenci oldu ve hepsi üniversiteye yerleşti. Bu öğrencilere baktığımızda farklı bir iletişim ve gelişim oluyor. En önemlisi ise farklılıkların ayrıştırıcı bir durum olmadığını gösteriyor. Bu farklılıklar egemen güçler tarafından geri kalmış müslüman bölgelerde düşmanlık olarak lanse ediliyor. O bölgelerde huzursuzluk çıkarıyor ve savaşa neden oluyor. Burada birbirini farklı gören gençler bunu zenginlik olarak anlıyor. Bizler bu güzelliği oluşturuyor iyilik tarafında yer alıyorsak kimse birbirimize düşüremez. Şu an Suriye ve Irak diye bir devlet kalmadı. Rusya görüşmeye çağırıyor fakat Ukrayna hayır diyor. Zelenski tam bir proje. Bir filmde devlet başkanını oynuyor. Komedi oynayan zat aynı isimle parti kurul başa geliyor. Komediden sonra ise şu an drama oynuyor. Yunanistan bize saldırıyor, taciz ediyor. Tek başına mı yapıyor? ABD üssü olmuş. Arka planda onlar var. Birlikte olmak büyük bir nimettir. Bu birlikteliğin içinde oturup konuşabilmek farkında olmadan gelişir. Katılan sizlere teşekkür ediyorum. Bursa'da bir kaç gün geçireceksiniz. Olumsuz bir durum görürseniz, yaşarsanız bize bildirin. Olumsuz düşünce ile buradan ayrılmayın. Her birimizin burada akrabası vardır. Bu dostluklar ileriye doğru daha kuvvetli şekilde devam edecektir. Aramıza kimse girmeyecek, buna müsade etmeyeceğiz.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın konuşmasından satır başları;

Yarınki gezinizde Bursa'da ayrı değerler ve ayrı büyükler göreceksiniz. Bursa Osmanlı ve Selçuklu'nun önemli şehirlerinden bir tanesi. Sanayi, tarih, tarım, ticaret şehri ayrıca. Bursa Balkan şehirdir. Türkiye olarak Ballan ülkelerine siyasi yanı sıra pek çok alanı kapsayan yardımlar sağlıyoruz. Bunu ikili anlaşmalar yaparak kardeşlik çerçevesinde yapıyoruz. Osmangazi, büyükşehir ve Yıldırım belediyesi de orada büyük işler yapıyor. Cami, okul, sünnet şöleni, aşure günleri gibi. Dokunmadık alan bırakmadık diyebilirm. Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir vizyondur. Bunun meyvesini yakın zamanda alacağımıza eminim. Ben bir Balkan göçmeni çocuğu değilim fakat defalarca oralara gittim. Her Türk'ün ve müslümanın o coğrafyayı görmesi gerektiğini söylüyorum.

Birlik ve beraberlik sağlayacak olan sizlersiniz. Yarın her biriniz önemli yerlere geleceksiniz. Dünyadaki siyaseti okuyorsunuz. Farklı yöre mensubu olsakta hepimizin hedefi dünyayı güzelleştirmek.

Dün başlayan Süleyman Çelebi'nin anma programı başladı. Ulucami ilk imamı olan mevlidi şerif yazarı olan bu önemli zat Bursa'da meftundur.

Bursa demek Kırcaali demek, Üsküp demek, Saray Bosna, Balkanlar demek. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Önceki Dönem Başbakan Yardımcısı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Balkanlar deyince hafızamızda çeşitli fotoğraflar belirir. Son 20 yılda hep bir çatışma, kan, gözyaşı oldu. Bugün 7 ayrı ülkeden genç insanların hayallerini ortaklastırması çok önemlidir. Burada barış sağlanırsa küresel dünyada huzur sağlanır. 2 dünya savaşı da Balkanlar'da başlamıştır. Balkanizasyon politikası yani aynı coğrafyaların ayrıştırılması programı hala literatürde yerini almaktadır. Asya'da, Afrika'da, Ortadoğu'da bunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız cezaevinden çıkınca 20 gün yeni oluşumum siyasi tohumunu Balkanlar'da atmıştır. TİKA, YTB, Yunus Emre Üniveristesi gibi çok önemli atılımlar yaptı.

Bugün Abdullah Eren'in elinde aksiyon merkezi halini alan, gittiği her yerde gence dokunan bir oluşum haline geldi bu oluşum. Bende sizin gibi misafir öğrenci statüsünde okudum ve sunan başka bir vesile ile ülkeme hizmet ediyorum. Siz bizseniz biz siziz. Balkanların ayağına çöp batsa biz acısını hissederiz deriz.

Balkanlarda olan bağımız coğrafi yakınlık ya da kültürel geçmiş değildir. Organik bağımız vardır. Kanuni Dultan Süleyman'ın kalbi ve iç organları Macaristan'da iken naaşı buradadır. Balkanlara bu bakış açısı ile bakmalıyız.

Milletimizin taşıdığı iyilik ve vakıf medeniyeti özelliği vardır. Destek olmaya, orayı imar ve ihya etmeye, yardım etmeye çalışan bir anlayışı var. Başkalarının ise kan, gözyaşı, vahşet, yıkım götüren bir medeniyet anlayışı görüyoruz. Son 4 yılda yardım bakımından dünyada ilk sırada olmaya devam ediyoruz. Bizi öldürmek için bizim sinemizde yaşam bulma inancına sahip olan bir medeniyet anlayışı içinde olmalıyız. Balkanlarda huzur ve hoş görü gerekiyor ve bunu sizler yapacaksınız.

Sayın Cumhurbaşkanımız yönetiminde sivil hayatta, ekonomi, siyasi her alanda gittiği her ülkede o ülkeyi yaşatmaya, ayağa kaldırmaya çalışan bir sistem var. Batı gittiği her yere vahşet ve çıkarı için gidiyor. Bunu sergiliyor. Gittiğiniz her yerde iyilik düsturu içinde olun. Gittiğiniz yerlere bizlerden çok çok selamlar götürün.