Bursa-Ankara yolunda temizlik seferberliği

Bursa'da İnegöl Belediyesi, şehrin imajını doğrudan etkileyen Bursa-Ankara karayolunda Karayolları ekipleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı temizlik çalışmasına katkı veriyor. İlçe sınırı boyunca karayolunda temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.BURSA (İGFA) - Bir yandan hizmet seferberliği sürerken bir yandan da temizlik konusunda ciddi adımlar atan İnegöl Belediyesi, her gün on binlerce aracın geçtiği ve şehrin imajını doğrudan etkileyen Bursa-Ankara karayolunda da hummalı bir çalışma başlattı.

Sorumluluk bölgesi olmamasına rağmen, Karayolları ekipleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü temizlik çalışmasına destek veren İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri, kirli ve bakımsız olan karayolu boyunca bir yandan ot biçme bir yandan da çöplerin toplanmasını gerçekleştiriyor.

Temizlik ve yeşil alanların bakım çalışmaları devam ederken, Bursa Ankara karayolunda sürücülerin daha duyarlı olmaları konusunda da çağrıda bulunuldu. Her gün 50 bin üzerinde aracın geçtiği Bursa-Ankara karayolunun İnegöl’ün vitrini olduğu vurgulanırken, şehrin imajını etkileyecek olumsuz davranışlardan kaçınılması mesajı verildi.

Temizlik ve yeşil alan bakım çalışmaları sırasında araçlardan atılan çöpler de gözlerden kaçmadı. Yoğun bir kirliliğin olduğu karayolu boyunca özellikle trafik ışıklarının olduğu şehrin giriş bölgelerinde araçlardan atılanlar dikkat çekti.