Bursa AKYAD'dan Saadet Partisi'ne iade-i ziyaret

Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği üyeleri siyasi partilerle birlikte sivil toplum kuruluşlarına yönelik yaptığı nezaket ziyaretleri kapsamında Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı'na iade-i ziyarette bulundu.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (AKYAD) Başkanı Atilla Güney yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca’ya iade-i ziyarette bulundu.

Bursa AKYAD Başkanı Atilla Güney, Bursa’daki Ağrılılar olarak hem buradaki kültürlerin bir grubu olmaktan, hem de kendi kültürlerini yaşatmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Bursa’daki siyasi partiler olmak üzere çeşitli STK’lara ziyarette bulunduklarını belirten Güney, Başkan Mehmet Atmaca ve il yönetimine Bursa’ya ve siyasete katkılarından ötürü teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca da, sonuca endeksli değil zafere endeksli çalıştıklarının altını çizdi. Kutuplaştırma siyasetinin kimsenin işine yaramayacağını ifade eden Atmaca, 2023 seçimlerine Bursa’da tüm ekiple birlikte çalışmalara başladıklarını belirterek, gerek ülke genelinde gerekse Bursa'da çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini söyledi.

Ziyarette AKYAD Başkanı Atilla Güney, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca’ya Prof. Dr. Said Ramazan el-Buti’nin Men-ü Zin adlı kitabını takdim etti.