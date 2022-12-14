Bursa 2023’te yatırımlarla lider şehir olacak (ÖZEL HABER)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş öncülüğünde 2023 yılı 10,6 milyar liralık yatırım bütçesiyle, ulaşımdan sosyal ve sağlık hizmetlerine, yeşil alan ve çevreden kentleşmeye, kültür ve turizmden şehir ve toplum düzenine kadar her alanda lider şehir olacak.

HABER MERKEZİ

BURSA (İGFA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı 10,6 milyar liralık yatırım bütçesi, ulaşımdan sosyal ve sağlık hizmetlerine, yeşil alan ve çevreden kentleşmeye, kültür ve turizmden şehir ve toplum düzenine kadar her alanda yapılacak yatırımlarla yatırımlarıyla coşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gider bütçesi 10 milyar 600 milyon lira olarak öngörülürken, hizmet dağılımında ulaşım yüzde 22, sosyal ve sağlık hizmetleri yüzde 13, yeşil alan ve çevre yüzde 13, planlı kentleşme yüzde 7, kültür ve turizm yüzde 3, afet yönetimi yüzde 3, şehir ve toplum düzeni için ise yüzde 1’lik bir pay alıyor.

ULAŞIMA 2023’TE 2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında ulaşım alanında 2 milyar 361 milyon 592 bin 500 liralık bütçe ile 59 faaliyetin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Raylı sistemlerde Emek-Şehir Hastanesi hattının tamamlanması, Üniversite Görükle Metro Hattının yüzde 30’unun tamamlanması öngörülüyor. Yine 2023’te, Acemler-Hürriyet Yunuseli Bağlantı Köprüsü, YHT-Mudanya Yolu Katlı Kavşağı, Demirtaş OSB Bağlantı Yolu, Beşyol Kavşağı Bağlantı Kolları, Avrupa Konseyi Bulvarı ve 11 Eylül Bulvarı Kavşak Düzenlemesi, Balıklıdere Köprüsü, Nilüferköy–Geçit Bağlantı Köprüsü ile Yeniceabat–Alman Kanalı bağlantı yolunun tamamlanması planlanıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ÇEVREYE 2023’TE 2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında planlı kentleşmeye 736 milyon 834 bin 500 TL, yeşil alan ve çevre yatırımlarına da 1 milyar 324 milyon 339 bin 500 TL yatırım yapılması öngörülüyor. Kentsel dönüşüm alanında Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Otopark ve Meydan Düzenlemesi ile Çekirge Teras Projesinin 2023’te tamamlanması hedeflenirken, Yiğitler Esenevler 75. Yıl Mahallesi Kentsel Dönüşümü için kamulaştırmaların bitirilmesi planlanıyor. Beşyol Kavşağı Kentsel dönüşüm alanında hak sahipleri ile uzlaşma hedefi yüzde 100 olarak belirlenirken, Atatürk Kongre Kültür Merkezi batısındaki kentsel dönüşüm alanında kamulaştırmaların da yüzde 50'sinin tamamlaması öngörüldü.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK”

Kentsel dönüşümlerde vatandaşın beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Beklentilere en üst seviyede cevap vermek adına, elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor ve taşın altına elimizi sokuyoruz. Dönüşüm çalışmalarını kural ve kaideler çerçevesinde, hukuka uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, İstanbul Caddesi’ndeki dönüşüm de etap etap sürüyor. Bu proje ile hem İstanbul’dan Bursa’ya girişte kentin vitrini tamamen yenilenmiş olacak hem de bölgenin değeri artacak” dedi.

BURSA NÜFUSU 4 MİLYONU AŞACAK

Bursa’nın nüfus bakımından her geçen gün büyüdüğüne vurgu yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan araştırmalarda 13-14 yıl sonra Bursa nüfusunun 4 milyonu aşacağı yönünde değerlendirmeler olduğunu vurguladı. Büyüyen her şehrin kronik sorunlarından birisinin ulaşım olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Yaya yolları, bisiklet yolları, alternatif yollar, sinyalizasyon sistemleri, yeni yolların açılması, kavşaklara takviyeler, park alanlarının açılması, toplu ulaşımın geliştirilmesi, akıllı trafik sistemlerine yoğunlaşma gibi birçok konu, şehri yönetenlerin ajandasında birinci sıradadır. Büyükşehir Belediyesi, bu başlıkların tamamına çalışıyor. Bu yılın ikinci yarısından itibaren çok önemli projeleri bu başlıkta bitirmiş olacağız. Birçok soruna ‘günü kurtarma’ penceresinden bakılıyor. Bizler ise kesinlikle bu şekilde bakmıyoruz. Son 20 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların çok üstünde bir performansla hayata geçirilen projeler var. Bizler de bu minvalde bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız ‘Türkiye’nin yüzyılı’ dedi. Bir Bursalı olarak, gelecek yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

“2035 TRAFİK MASTER PLANI’NI ORTAYA KOYDUK”

Bursa’da bugüne kadar göreve gelen tüm belediye başkanları gibi kendisinin de ulaşım sıkıntılarının yaşandığı bir dönemde göreve geldiğini belirten Başkan Aktaş, “Göreve gelirken, ulaşım çalışmalarının da bilimsel temele dayandırılması gerektiğini ifade ettik. Önümüzdeki 15 yılı kapsayacak 2035 Trafik Master Planı’nı ortaya koyduk. Projelerimizi de bu plan doğrultusunda ilerletiyoruz. Kavşaklarda uyguladığımız akıllı dokunuşlar, yeni yol yapımları, yol genişletmeler, asfaltlama çalışmaları, köprü yapımı, toplu ulaşımda iyileştirmeler gibi projeleri hayata geçirerek, Bursa’nın ulaşımını rahatlattık. ‘Yol medeniyettir’ diyerek, Bursa’nın rahat ulaşımı için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TURİZM ŞEHRİ BURSA TERMAL TURİZMLE COŞACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel birikimiyle ün salmış bir şehir olduğunu belirtti. Her şehri öne çıkaran belli başlı özellikler olduğunu ancak Bursa’nın birden fazla özelliği bünyesinde barındırdığını ifade eden Başkan Aktaş, “Termal ve kaplıcalar da bu özelliklerden bir tanesi. Bursa, şifalı su kaynaklarının hem çokluğu hem de kalitesiyle ülkemizde önemli yer tutan şehirlerden biri. Bursa aynı zamanda Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA) üyesi bir şehir. Kaplıcalarıyla turistik bir nitelik kazanmış, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra şifalı sularıyla da dört mevsim turist çeken bir merkez haline gelmiştir. Bursa’nın hem merkezinde hem de ilçelerinde sayısız şifalı su kaynağı bulunmaktadır” dedi.

“TURİZM MASTER PLANIYLA BÜYÜK HEDEFLER ORTAYA KOYDUK”

Bursa’nın sanayiyle büyüdüğü gibi turizmle de büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizmle alakalı çok özel hedeflerinin olduğunu belirtti. Gerek düzenlenen festivallerle gerekse de turizm master planıyla beraber yapılan açılımlarla bu konuya odaklandıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Şehrimizin her bir köşesinin çok önemli ve çok verimli bir altyapıya sahip olduğunu biliyoruz. Bu güzelliklerden bir tanesi olan Karagöz Mesire Alanı da yakın zamanda Bursalıları ağırlayacak” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ TEKNOLOJİ ÜRETECEK”

Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin eğitimlerini çok önemsediğini söyleyen Başkan Aktaş, teknoloji çağında yeni neslin bilimle büyümesini arzuladıklarını belirtti. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin 2012 yılından bu yana hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, gökyüzü gözlemi yapılan Astrofest, Bursa Bilim Şenliği Science Expo gibi faaliyetlerle de gençleri bilimle buluşturduklarını ifade etti. Bunun yanında, mevcut imkanlara ulaşamayanlar için 2 bilim otobüsü ile çocukların ayağına gidildiğini anlatan Başkan Aktaş, “Çocuklarımızın her durumda teknolojiyle buluşması için çalışıyoruz. Okullarımızda bilim ve teknoloji sınıfları oluşturuyoruz. Robotik kodlama ve yazılım başta olmak üzere, teknoloji üretmelerini amaçlıyoruz. Bugüne kadar 5 okulumuzda bilişim atölyesi açtık. Amacımız, bilişim sınıflarıyla çocukların bilime olan merakını artırmaktır. ‘Ben de yapabilirim’ duygusunu aşılamaktır. Bilişim sınıfımızın okulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onların başarısı, en büyük mutluluğumuzdur” dedi.