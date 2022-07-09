Bulvarlar rengarenk çiçeklerle süslendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde ürettiği 800 bin çiçeği toprakla buluşturarak kenti çiçek bahçesine dönüştürdü.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'ın daha yeşil ve estetik görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla kendi tesislerinde yer alan seralarda ürettiği mevsimlik çiçekleri, park, bulvar ve kavşaklara dikmeye devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'na 4 bin 900 ve Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı'na da 8 bin 400 olmak üzere bir günde toplam 13 bin 300 yazlık mevsimlik kadife çiçeğini toprakla buluşturdu.

Ekipler, çalışmalar kapsamında mevsimlik yazlık çiçek dikimi işleminden önce bitkinin istenilen forma gelmesi amacıyla alanı yabani otlardan arındırdı.

Hedef 2 milyon çiçek

2022'de farklı tür ve renklerde ürettiği 2 milyon yazlık çiçeği Yenişehir, Bağlar, Kayapınar, Sur ve kırsal ilçelerin park, bulvar, kavşak ve orta refüjlerine dikmeyi hedefleyen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, şu ana kadar 800 bin yazlık mevsimlik çiçeğin dikimini gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin estetik görünümü için yaz mevsiminde merkez ve kırsal ilçelerde belirlenen alanlara mevsimlik çiçek dikmeye devam edecek.