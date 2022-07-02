Bulvar trafik akışını rahatlatacak
Diyarbakır’da trafik akışını rahatlatacak bulvarda çalışmalar devam ediyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Elazığ çevre yolu ile Silvan çevre yolunu birbirine bağlayacak olan Şeyh Sait Bulvarı’nın yapımına başladı.
Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Elazığ çevre yolu ile Silvan çevre yolunu birbirine bağlayacak olan 11,7 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı’nın imar sorunu çözüldükten sona çalışmalara hız verdi.
Ekipler, bulvarın Silvan çevre yolundan başlayan 1,7 kilometrelik bölümünde kazı, dolgu ve genişletme çalışmasına başladı.
Bölgede 30 bin metreküp kazı yapacak ekipler, daha sonra 50 bin ton alttemel, temel tabakası ile 15 bin ton sıcak asfalt serme işlemini gerçekleştirecek.
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu bir ulaşım sağlaması için kente yeni yol ve bulvarlar kazandırmaya devam edecek.
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