Bucakalan temiz suya kavuştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Akseki Bucakalan Mahallesi’nde 30 yıllık su deposunu yeniledi.ANTALYA (İGFA) - Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçelerin eksiklerini bir bir gideren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Bucakalan Mahallesi sakinlerini de temiz suya kavuşturdu. Bucakalan Mahallesi’nde 500 abonenin yararlanacağı 100 metreküplük 1 adet yeni prefabrik depo ASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmayla hizmete sunuldu.

Başkan Böcek Kayıtsız Kalmadı

Bucakalan Mahalle Muhtarı Hüseyin Kurter, yıllardır depo mücadelesi verdiklerini belirterek, taleplerine kayıtsız kalmayan Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Muhtar Kurter, “Eski deponun hali çok kötüydü. Her yeri patlaktı gelen suyun yarısı da boşa gidiyordu. Yetersizdi. Muhittin Böcek Başkanımız sağ olsun kayıtsız kalmadı. Gerekli talimatları verdiler ve yeni depomuz yerine kondu. Mahalle halkı da memnun oldu” dedi.

Mahalle Halkı Memnun

Bucakalan Mahallesi sakinleri de eski ve kirli olan depodan gelen suyu içemedikleri için hayvanlarla, araçlarla kuyulardan su taşıdıklarını anlatarak, temiz suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mahalle halkı yeni depo için Başkan Muhittin Böcek’e ve ASAT’a teşekkür etti.