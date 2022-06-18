Bu “pandemi” çok güldürdü

Kocaeli’de Covid-19 salgınında yaşadığımız pandemi günleri KO-MEK uygulamalı tiyatro kursiyerleri tarafından başarılı bir şekilde oyuna uyarlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) Gebze Osman Hamdi Bey Kurs Merkezi Uygulamalı Tiyatro Branşı kursiyerleri kısa sürede muhteşem bir oyun hazırlayarak sahneledi. Tüm dünyayı etkisi altına alarak geçtiğimiz 2 yılda önemli izler bırakan Covid-19 vakasının getirdiği pandemi sürecini konu alan tiyatro, KO-MEK kursiyerleri tarafından sahnelendi. Tiyatro izlemeye gelen misafirleri o günlere götüren oyun, pandeminin aksine çok güldürdü.

12 KURSİYER 8 OYUN

Osman Hamdi Bey Kurs Merkezinde eğitim alan 12 kursiyerin sahnelediği “Pandemi” oyununu usta eğitici Yadigar Erbaş yazarak sahneye uyarladı. Toplam 8 sahnenin yer aldığı oyunda kursiyerler eğitimin hakkını sahne sonunda bol bol alkışlanarak aldı.

4 AYDA HAZIRLANDILAR

Çok sayıda davetlinin katıldığı tiyatro gecesinde kursiyerler ilk kez sahne tozunu yutmanın mutluluğunu yaşarken, ortaya konulan performanslar profesyonelleri aratmayacak cinstendi. 4 ay gibi kısa sürede hazırlanarak başarılı bir şekilde oyunu sahneleyen KO-MEK kursiyerleri aynı zamanda sahnede kullanılan kostüm ve dekorları kendileri hazırlayarak yaptıkları işin hakkını verdi.

KO-MEK’TE YETİŞTİ TÜRKİYE’Yİ GÜLDÜRÜYOR

5 yıl önce ilk sahne deneyimini ve eğitimini KO-MEK tiyatro kursundan alan Rıdvan Kaya daha sonra ara ara KO-MEK’e gelerek kendini geliştirdi ve şu anda profesyonel olarak tiyatro yaşamını devam ettiriyor. Kendi yazdığı oyunları televizyonlarda yayınlanan popüler tiyatro programlarında sahnelendi. Kaya, “KO-MEK’i tanıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve KO-MEK ailesine çok teşekkür ediyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

1900 KİŞİ TİYATRO EĞİTİMİ ALDI

“Pandemi” oyununu izleyen seyircilerin alkışları ile son bulan tiyatro sonunda kursiyerlere birer sertifika ve hediye verildi. KO-MEK şimdiye kadar toplamda 1900 kişiye uygulamalı tiyatro eğitimi verirken, halen aktif olarak 50 kursiyerin eğitimleri devam ediyor.