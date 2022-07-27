Bu otopark Samsun’a yakıştı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in çizdiği vizyon doğrultusunda önem verilen projelerden biri olan Subaşı Mekanik Katlı Otoparkı yoğun ilgi görüyor.

SAMSUN (İGFA) – Test aşaması sona eren ve araç alımına başlayan otopark sürücülerden tam not aldı. Sürücü Ali Çakır, “Hayatımda hiç mekanik otopark görmedim. Bunları ancak filmlerde görüyorduk. Şehir için büyük bir hizmet. Samsun’a yakıştı. Tebrik ediyorum” dedi.

Merkez ve ilçelerde trafiğin rahatlaması için otopark sayısını artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mustafa Demir’in çizdiği vizyon çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Sürücülerin el değmeden araçlarını park edebileceği 2 katlı 142 araç kapasiteli Subaşı Mekanik Katlı Otopark sürücülerden yoğun ilgi görüyor. Test aşamasının sona ermesiyle araç alımına başlayan mekanik otopark Türkiye’nin sayılı otoparklarından biri oldu.

TAM DONANIMLI

Bölgedeki park sorununa da büyük oranda katkı sağlayacak olan Subaşı Mekanik Katlı Otopark, enerji verimliliği yüksek yazılımla hizmet veriyor. Uzaktan izleme ve kontrol sistemleri, elden ve otomatik park ücreti ödeme sistemi, giriş çıkış odalarında yükseklik ve ağırlık kontrol algılayıcıları, lazer alan tarayıcıları, plaka tanıma kameraları, kullanıcı bilgilendirme ekranları, sesli iletişim sistemi, park yardım kamerası, araç algılayıcı manyetik dedektörler ve her araca yönelik yangın söndürme sistemleriyle donatıldı. Aracını ilk kez mekanik otoparka bırakan Ali Çakır, “Hayatımda hiç mekanik otopark görmedim. Bunları ancak filmlerde görüyorduk. Şehir için büyük bir hizmet. Başkan Mustafa Demir ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

ÇARŞAMBA VE HAVZA MEKANİK OTOPARKLARI SIRADA

Bir aracın 3 ila 5 dakika arasından park edilip araç sahibine teslim edilen sistem, özellikle bölge esnafı ve vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Bu arada Büyükşehir Belediyesi’nin aynı şekilde hizmet verecek Çarşamba ve Havza ilçelerindeki mekanik otopark projelerinin çalışmaları da sürüyor. Her iki ilçedeki otoparklar da kısa sürede hizmete alınacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Subaşı Mekanik Otoparkı’ nda sistem nasıl çalışıyor? Sürücü aracını otopark girişine bıraktıktan sonra butona basıyor. Sistemin devreye girmeyesiyle araç otomasyon kontrollü asansörler sayesinde park ediliyor. Tamamen otomatik olarak işleyen süreçte sürücüler aynı yöntemle araçlarını girişten teslim alıyor. Bir aracın getirilme süresi ise 3 ile 5 dakika arasında değişiyor.