Bu caddeye 528 milyonluk dev yatırım!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 yıldır çözüm bekleyen İstasyon Caddesi’ndeki trafik sıkıntısını çözen dev proje; toplam 528 milyon 699 bin TL’ye mal oldu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğini daha konforlu, güvenilir ve afetlere karşı daha dirençli hâle getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış sonrası biriken yağmur sularının rögarların taşmasına neden olduğu Etimesgut İstasyon Caddesi’nde kalıcı çözüm üreterek 3 ayrı noktada büyük deşarj yağmur suyu hattı imalatı yaptı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise bölgede inşaat, asfalt ve kaldırım bakım onarım çalışmalarını tamamlayarak caddeyi trafiğe açtı.

ASKİ, 163 MİYONLUK DEV YATIRIMLA ALTYAPI SORUNUNA NEŞTER VURDU

Yıllardır trafik çilesinin yanı sıra altyapı sorunlarının da yaşandığı Etimesgut İstasyon Caddesi’nde 4 Ağustos tarihinde ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan ve sel ile su baskınlarının önüne geçecek çalışmalar tamamlandı.

ASKİ Genel Müdürlüğü 3 ayrı noktada büyük deşarj yağmur suyu hattı imalat çalışması kapsamında yaklaşık 6 kilometre atık su ve 4 kilometre de yağmur suyu hattı döşedi. ASKİ ekipleri, 19 noktada cadde ve sokak kesişimine sel kapanı adı verilen büyük ızgaraları da yerleştirerek, 58 noktada ise küçük ızgaraların montajını yaptı. Dev bir yatırımla ortadan kaldırılan altyapı sorunu 162 milyon 994 bin 922 TL maliyetle tamamlandı.

FEN İŞLERİ 239 MİLYON TL İLE ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Etimesgut İstasyon Caddesi’nde gerçekleştirilen kaldırım ve asfalt çalışmaları ile cadde daha konforlu hâle getirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin gece ve gündüz yoğun mesai harcadığı asfalt ve yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar esnasında zarar gören ve mevcut sorunların bulunduğu kaldırımlar ise Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından onarıldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı toplam 239 milyon 705 bin 12 TL maliyetle asfalt, inşaat ve kaldırım çalışmalarını tamamladı.

TOPLAM MALİYET 528 MİLYON TL

Etimesgut ve Sincan ilçelerinin kangrene dönen trafik sorunu köprülü, katlı kavşak çalışmaları ve yeni yollarla çözüldü. Büyükşehir Belediyesi toplam uzunluğu 9 kilometre olan ve 4 demiryolu geçiş köprüsü ile 1 alt geçitten oluşan İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesi’ni 126 milyon TL’ye tamamladı.

Alternatif Bulvar Projesi, ASKİ’nin altyapı çalışmaları ve Fen İşleri Daire Başkanlığının asfalt ve yol boyama çalışmalarıyla birlikte İstasyon Caddesi’nde yapılan imalatların toplam maliyeti 528 milyon 699 bin 934 TL oldu.