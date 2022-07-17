Bu cadde 7 gün araç trafiğine kapatılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak sağlıklaştırma çalışmaları dolayısıyla 18-24 Temmuz arasında İnönü Caddesi’ni araç trafiğine kapatacak.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesindeki İnönü Caddesi’nin temiz, düzenli ve ilçedeki diğer yapılarla mimari bir bütünlük sağlaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında yapılacak küptaş uygulaması nedeniyle İnönü Caddesi UKOME'nin aldığı kararla 18-24 Temmuz arasında 7 gün boyunca araç trafiğine kapatılacak.

Alınan karar gereği, İnönü Caddesi’ni kullanan toplu taşıma araçları Ali Emiri Caddesi’ni kullanacak. Sivil araçların ise Gazi Caddesinin Balıkçılarbaşı ile İnönü Caddesi kesişimi arasındaki kısmı belirtilen tarihler arasında trafik akışı Dağkapı istikametine doğru olacak şekilde kullanılmasına karar verildi.