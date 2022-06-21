Bodrum-Datça arasında feribotla 8 yılda 611 bin 842 yolcu taşındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum-Datça(Körmen) arasındaki mesafeyi kısaltan feribot seferleri ile 2014 yılından bu yana toplam 611 bin 842 yolcu, 130 bin 256 adet de araç taşındı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün denetim ve kontrolünde bulunan, Bodrum Feribot İşl. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen Bodrum-Datça Feribot seferleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

3 adet arabalı feribot ile düzenlenen seferlerden 2014 yılından beri 611 bin 842 yolcu, 130 bin 256 adet araç yararlandı.

Yıl boyunca kesintisiz hizmetin verildiği feribot seferleri ile karayolundan 4 saate yakın süren Bodrum - Datça arası ulaşım bu seferleri 1 saat 45 dakikalık süreye düşürüldü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar 6 bin 734 Bodrum-Datça (Körmen) seferi yapılırken, bu seferlerden 65 Yaş üzeri, gazi, bebekler ve engelli vatandaşlar olmak üzere 59 bin 557 kişi de ücretsiz olarak yararlandı.