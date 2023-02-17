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Bodrum Belediye Başkanı afet bölgesinden döndü

Yerel 17.02.2023, 17:37
Bodrum Belediye Başkanı afet bölgesinden döndü

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin hemen ardından bölgeye giden ve deprem bölgesindeki halka yardımların ulaştırılması için Bodrum Belediyesi Hatay-Arsuz Dostluk Kenti kurulmasını koordine eden Başkan Ahmet Aras, beraberindeki gönüllü grup ve bazı belediye personelleri ile birlikte Bodrum’a döndü.MUĞLA (İGFA) -  Bodrum Belediyesi toplantı salonunda, yerel ve ulusal basın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Aras, bölgede Bodrum’dan gönüllülerin ve belediye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.  

Deprem bölgesine gidişlerinden itibaren gerçekleştirilen koordineli çalışmalardan bahseden Başkan Aras, İskenderun-Arsuz bölgesinde ciddi bir yıkımla karşılaştıklarının altını çizerek afetin büyüklüğünü şöyle anlattı:

“Orada çok büyük bir yıkımla karşılaştık. Antakya diye bir şey kalmamış. Çok büyük bir alan. Arama kurtarma çalışmaları yapmak kolay değil. Oradaki çalışmalar için teknik ekipmanın, her şeyin olması gerekiyor. İğneyle kuyu kazılıyor. Çocuk, genç, yaşlı, engelli herkes sokaktaydı. Elektrik, su yok. Her yer yıkılmış. Çok büyük bir travma. Orası anlatılmaz; görmek ve yaşamak lazım.”

“BODRUMLULAR MÜSTERİH OLSUN; YARDIMLAR YERİNE ULAŞTI”

Başkan Ahmet Aras, gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında Bodrum’dan bölgeye yapılan tüm yardımları ayrıntılı olarak anlattı. Bodrum’dan giden gönüllü ve görevlilere belediye olarak araç gereç ve lojistik sağladıkları bilgisini veren Başkan Aras, bölgeye erken gittikleri için de tüm yardımları sistemli bir şekilde ulaştırdıklarının altını çizdi. Bölgenin yemek ihtiyacını gidermek üzere mobil mutfaklar kurduklarını, çadır kurulumları yaptıklarını ve Bodrum’dan gönderilen hiçbir yardımın da heba olmadığını söyledi.

Sağlık hizmeti desteği, çöp toplama hizmeti, su, tuvalet, çocuk oyun alanı gibi tüm destekleri kaymakamlıkla koordineli olarak gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aras, konteyner kurulumlarının devam ettiğini ve bin 500 kişi kapasiteli 400’e yakın konteyner kuracaklarını söyledi.

Başkan Aras ayrıca, Belediyeden toplam 13 mimar, mühendis ve inşaat teknikeri personelinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hasar tespit çalışması için Kahramanmaraş Pazarcık’ta bulunduğunu belirtti. 

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