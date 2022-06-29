Bitlis’te yollar nakış nakış işleniyor

Bitlis Belediyesi, ulaşım kalitesini artırmak amacıyla ihtiyaç duyulan her noktada yol yenileme çalışmaları yürütüyor.

BİTLİS (İGFA) - Sıcak havaların etkisini göstermesi ile birlikte yol yenileme çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Bitlis Belediyesi, şehrin birçok noktasında asfalt, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve büyük tahribata uğramış yollarda yenileme çalışmalarına öncelik veren Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kilitli parke taşı, beton yol ve sıcak asfalt serimi yapıyor.

Sokakların fiziki yapısına göre çalışmalarını sürdüren Bitlis Belediyesi, sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarda şehir de tahrip olmuş yolları, ülke genelinde de büyük ilgi gören farklı renk ve motiflerdeki kilitli parke taşlarını özenle döşeyerek şehre estetik bir görüntü kazandırıyor.

Mahallelerdeki ulaşımı, sorunsuz ve güvenli hale getirmek için büyük gayret ve çaba gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay; ‘‘Altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olmuş sokaklarımıza öncelik vererek belli bir program dâhilinde yollarımızı yenilemek için çalışmalarımıza devem ediyoruz. Yolun durumuna göre, bazı yerlere yama, bazı yerlere asfalt ve beton yol, bazı yerlere de kilit taşı yapıyoruz. İhtiyaç dâhilindeki sokaklarımızı kısa sürede tamamlayarak yollarımızı Bitlis’e yakışır ve konforlu hale getireceğiz’’ dedi.