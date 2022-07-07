Bitlis’te fırın ve pastanelere baskın

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan işyerlerini mercek altına aldı.

BİTLİS (İGFA) – Bitlis halkının huzur içinde bir Kurban Bayramı geçirmeleri için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 9 Temmuz da başlayacak bayram dolayısıyla il genelindeki tatlı imalathaneleri ile fırın ve pastaneleri denetledi.

İşletmelerin ruhsat kontrolüyle uygulamaya başlayan ekipler, çalışanların kılık kıyafetinden iş yerindeki hijyen şartlarına kadar her ayrıntı titizlikle değerlendirdi. İmalathanelerin mutfağında da sağlık koşulları açısından gerekli incelemeler gerçekleştirildi.

Öte yandan, gıda satışı yapılan marketlerde de gramaj, fahiş fiyat, iştigal dışı ürün satışı konusunda denetimler yapıldı. Mevzuata uygun olmayan iş yerlerinde çalışanlar uyarılırken, işletmeler hakkında da gerekli yasal işlemler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdalara ulaşması adına çalışmalara özen gösterdiklerini belirterek, ‘Hemşehrilerimizin huzurlu, sağlıklı bir bayram geçirmeleri için bütün önlemlerimizi aldık. Gıdaların üretiminden satışına kadar her aşamasını kontrol ediyoruz.’ ifadelerini kullandı.

Denetimler, bayrama kadar belli periyotlarla devam edecek.