Bitlis’te bayram öncesi mezarlıklara bakım
Bitlis Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor.BİTLİS (İGFA) - Bitlis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor.
Kurban Bayramı sebebiyle şehrin en çok ziyaret edilen bölgelerinden olan mezarlıklarda da gerekli tedbirleri alan Bitlis Belediyesi vatandaşların rahat ve huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirmesi için çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Bitlis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından kent genelinde bulunan mezarlıklarda yürütülen bakım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak yapılarak, Kurban Bayramı’nda vatandaşların ziyaretine hazır hale getirildi.
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