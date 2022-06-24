Bitlis’te 750 kişi istihdam edilecek

Bitlis Valiliği ile Bitlis Belediyesi arasında Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) arsa tahsis protokolü imzalandı.

BİTLİS (İGFA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay arasında OSB Başkanlığında düzenlenen programda imzalanan protokol gereği arsaya 750 kişiye istihdam sağlanacak tesis inşa edilecek.

Düzenlenen programda bir araya gelen Vali Oktay Çağatay ile Bitlis Belediye Başkanı açıklamalarda bulundular.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, başta kadınlar olmak üzere gençlere iş imkanı sunacak projenin kısa sürede hayata geçirileceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Belediyelerin asli işi altyapılar oluşturmaktır. Kurumların varoluş sebepleri şehirleşmenin en önemli alanlarından bir tanesi olan alt yapıyı güçlendirmektir. Alt yapı yoksa yatırım olmaz, turizm olmaz, altyapı yoksa ticaret olmaz, tarım olmaz, alt yapı yoksa teknoloji yatırımları gelmez. Bunun için de biz, her alanda gerekli olan altyapı yatırımlarını tamamlayarak sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ve yeni nesil belediyecilik vizyonuyla şehrimizin inşası ve insanımızın refahı için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.

Tanğlay açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“İmzaladığımız protokolün ardından çalışmalara başlayacağız. Tekstil atölyemizin temel açma çalışması başladı ve yıl sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Bugün başladığımız ve yaklaşık 750 insanımızın başta kadınlarımız ve gençlerimizin memleketlerinde iş imkanı bulacağı, çok önemsediğim bir projedir. Bu ve bunun gibi istihdam yaratacak projeler üretmeye devam edeceğiz.”