Bitlis’in içme suları sağlıklı mı?

Bitlis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından şehir şebekesine verilen ve musluklardan akan suyun temiz, kaliteli, sağlıklı, içilebilir ve güvenli olduğu bir kez daha analiz raporlarıyla kanıtlandı.

BİTLİS (İGFA) - Bitlis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından şehir şebekesine verilen ve musluklardan akan suyun temiz, kaliteli, sağlıklı, içilebilir ve güvenli olduğu bir kez daha analiz raporlarıyla kanıtlandı. Açıklamada bulunan Su İşleri Müdürü Ömer Faruk Kara, “Tüm bu analizler sonucu gösteriyor ki suyumuz; Avrupa Birliği Dünya Sağlık Örgütü (WHO), TS266 standartları ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik değerlerine göre güvenle içilebilir. Suyumuz ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından da analiz ediliyor” dedi.

Bitlis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü, bir yandan kaliteli şebeke suyunu yaptığı iletim hatlarıyla şehrin dört bir tarafına ulaştırırken bir yandan da musluklardan akan suyun kalitesini yaptığı analizlerle düzenli olarak kontrol ediyor.

Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün de şebeke suyunu analiz ettiğine dikkat çeken Ömer Faruk Kara, “Yapılan tüm bu analizler, şehrimizin musluklarından akan suyu güven içinde tüketebilmeleri için” dedi.

Halk sağlığını önceleyerek tüm analiz raporlarının sonuçlarını şeffaflık anlayışı doğrultusunda günlük ve aylık olarak Bitlis Belediyesinin www.bitlis.bel.tr internet sitesinde yayımladıklarını belirti.

Özellikle sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından yapılan şikâyetlerin nedenlerinin araştırıldığını da vurgulayan Su İşleri Müdürü Ömer Faruk Kara, şöyle konuştu:

“Bu şikâyetleri derhâl değerlendirerek konuyla ilgili her türlü kontrol ve analizi yapıyoruz. Ancak yaptığımız kontrol ve analizler gösterdi ki bu şikâyetlerin nedeni bina içi depo ve iç tesisat kaynaklı. Sürekli olarak belirttiğimiz gibi tüm vatandaşlarımız ev ya da apartmanlarında bulunan su depolarını düzenli olarak temizletmeli ve eskiyen borular da bakteri oluşumuna neden olduğu için kontrol edilmeli.”

Günlük kontrol ve izlemesi yapılan Bitlis’in şebeke suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik değerleri içerisinde yer aldığını ifade eden Kara, “Suyumuz; Avrupa Birliği Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile TS266 standartları değerlerine göre de güvenle içilebilir” değerlendirmesinde bulundu.