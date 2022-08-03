Bitlis tarihinde bir ilk: 2 büyük park inşa ediliyor

Bitlis’in engebeli coğrafi yapısı yüzünden kentte park kültürünün yaygınlaşamaması ve mevcutların az ve küçük olması sorunu tarihe karışıyor.BİTLİS (İGFA) - Bitlis Belediyesi'nin Konya Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü ortak proje ile hayata geçirilen, biri dere üstünde bir diğeri de Ahmet Eren Bulvarında bulunan 92 bin metrekarelik 2 adet ‘Millet Bahçesi’nin inşa çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay kent sakinlerinin rahat nefes alabilecekleri, gezebilecekleri ve çeşitli etkinlikler yapabilecekleri bir alana ihtiyaç olduğu ve bu projelerle bu ihtiyacın giderildiğini söyledi.

Başkan Tanğlay “Kentleşmenin ve özellikle nüfus artışının beraberinde getirdiği en ciddi sorunların başında kent sakinlerinin betona hapsolması, yeşilden kopması, adeta rahat soluklanabilecek bir alanın olmaması sorunu gelir. Bu sorunu Bitlis’te, buranın coğrafi yapısından kaynaklı, çok daha fazla hissetmeye başlıyoruz. Kent genelinde eskiden beri gelen böyle bir sorun var. Biz bu sorunu kökten çözüyoruz. Birini kardeş belediye ortaklaşmasıyla belediyemize mali anlamda çok yük olmadan 2 büyük millet bahçesi projesine başladık. Büyük bir çalışma ve bu çalışma inşallah tamamlandığında içerisinde kanyon, seyir terası, yürüme yolları, çocuk alanları, oturma ve piknik alanları, etkinlik alanları vs. olacak. Biri şehir merkezinde dere kenarında birisi de eski belediye binası, valilik, yeni belediye binası gibi alanların arkasında kalan ve tamamen kullanılamaz durumda olan bir alanı kapsıyor. Yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Tamamlandığında kentin park ihtiyacına uzun yıllar cevap vereceğine inanıyoruz.”