Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Hatay'da

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ve beraberindeki heyeti konuk etti.HATAY (İGFA) - Antakya EXPO alanında gerçekleşen buluşmada Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, konuklarına Hatay’ın tarihi, kültürel ve gastronomik değerleri hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin projelerinin de görüşüldüğü ziyarette Savaş, ayrıca Başkonsolos Poleo’nun kent hakkında sorduğu soruları da yanıtladı.

EXPO alanını çok beğendiğini ve Hatay’a bir sonraki gelişinde alanı gezeceğini söyleyen Poleo, “Çok sevindim ve burası hoşuma gitti. Büyük ve etkileyici bir yer. Yine geleceğim. Manzara çok güzel” diyerek nazik ev sahipliği için Lütfü Savaş’a teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Savaş, konuklarına Hatay’a özgü hediyeler ve Atakaş Hatayspor forması takdim etti.