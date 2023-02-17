BİNTSO'dan afet bölgesine destek

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan 15 seyyar tuvalet ve duş üniteleri deprem bölgesine gönderildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) öncülüğünde, deprem bölgesinde acil ihtiyaç olarak bildirilen seyyar tuvalet ve duş ünitelerinin yapımına geçtiğimiz günlerde başlanmıştı. İlk etapta imal edilen 14 seyyar tuvalet ve 2 duşa kabin Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere yola çıktı.

Depremin açtığı yaraların birlikte hareket edilmesi ile daha hızlı sarılabileceğini söyleyen BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, ilk günden bu yana acıyı yüreklerinde hissettiklerini belirterek, "Rabbim umarım memleketimize bir daha böyle acılar yaşatmaz. Depremi haber aldığımız andan itibaren; Bingöl Valimiz Sayın Kadir Ekinci ve Vali Vekilimiz ayın Abdullah Özübek koordinasyonu ve İlimiz Belediye Başkanı Sayın Erdal Arıkan’ın iş birliği ile, ilimizin tüm kurum, kuruluş, sivil toplum temsilcileri, esnafımız, sanayicilerimiz ve yardımsever Bingöl halkının destekleri ile battaniye, ekmek ve su başta olmak üzere acil ve temel malzemelerin olduğu yardım tırlarımız ivedilikle bölgeye hareket etti. Ardından bölgeden aldığımız bilgiler doğrultusunda ihtiyaç olan malzeme çeşitleri belirlenerek yardım tırlarımız gönderilmeye devam etti. Sonrasında deprem bölgesinde acil ihtiyaç olarak bildirilen soba, seyyar tuvalet ve duş ünitelerinin yapımına öncülük ettik. Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde yürütme kurulunu üstlendiğimiz Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde soba üretimine başladık. Deprem bölgesinde özellikle salgın hastalıkların oluşmaması ve hijyenin yüksek tutulması açısından Ticaret ve Sanayi Odası olarak seyyar tuvalet ve duş ünitelerinin üretimini yaparak bugün itibariyle bölgeye sevk etmiş bulunmaktayız. Umarım bir nebzede olsa bu ihtiyacı giderebiliriz" diye konuştu.

Çintay, üretimlerin vatandaşların da kampanyaya olan desteği ile devam edeceğini belirterek, kampanyamıza destek veren başta Bingöl halkına, üyeleri ve iş insanlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür etti.