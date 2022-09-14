Bingöl’de taksi sıkıntısı

Bingöl'de yok olmaya yüz tutan ve ‘3 TL'ye taksi' uygulamasıyla can bulduktan sonra yoğun bir talep gören ticari taksilerin sayısı her geçen gün artarken, son dönemlerde baş gösteren sıkıntılar ise çaresiz kalan vatandaşı bezdirdi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'de şehir merkezinde Çarşı-Düzağaç arası 20-25 TL'ye yolcu taşıyan ticari taksiler, aynı güzergâha giden birden fazla yolcuyu aynı araca bindirirken, zaman zaman yolda el kaldıranları da araçta müşteri varken alıyorlar.

Yolcu alırken araçtaki yolcuya ‘alabilir miyim' deyip cevabını alamadan yolcuyu alan ticari taksiler, adeta bir taksi-dolmuş formatında çalışıyor. Alınan her yolcudan da ayrı ayrı ücret alarak bir ücretle yapacağı seyahati 2 veya 3 yolcuyla tamamlıyor.

Yaşananlara ilişkin görüşleri alınan Bingöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Bayram, Bingöl merkezde 11 taksi durağı bulunduğunu ancak birleşmeyle bu sayının yasal olmamakla birlikte 7'ye düşürüldüğünü söyledi.

Artan taksi sayısının ihtiyaca göre belirlendiğini ancak buna ilişkin bir denetim ve disiplin mekanizması bulunmadığını belirten Bayram, normalde bu tür satışlar yapılırken ilgili odanın görüşü alınır ancak yıllardır kendilerinden görüş alan olmadığını söyledi.

"Plakalar satılır, kim nasıl çalışır bakılmaz!" diyen Bayram, "Geçtiğimiz zamanlarda Belediye ihale yaptı, belirli duraklar açtı, taksiler kurayla verildi. 10 taksi şeklinde duraklara dağıtıldı. Bunların çoğu da duraklarına gitmedi, duraklar birleştirilince bazı duraklarda yığılma oldu ve disiplin elden gitti. Kendim de bindim, adam ekstradan yolcu aldı. Hesabına gelmeyince in diyorlar. Bu memleket bunu hak etmiyor! Valilik ve Belediye'ye şikâyet edince de bir sonuç alınmıyor. Halince bir denetim ve disiplin olmayınca vatandaşlar da ‘şikâyet etsem ne olacak?' diyerek şikâyette bulunmuyor. Oysa plaka satış, durak ve diğer alanlarla ilgili Belediye denetimlerini yapmalı, yolcu alımı ve trafik seyriyle alakalı da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırmalı. Denetim yok, disiplin yok. Kılık kıyafet ayrı sorun, müşteriyle diyalog problemli, saygısızlık diz boyu, ahlaksızlık desen var, araçta sigara içen var, ne yok ki! Araçlar o kadar hor kullanılıyor ki, temiz araç kalmadı neredeyse. Çoğunluğu adeta hurdaya dönüşmüş. Hunharca araç kullanıyorlar, sanırsınız ki rallideler. Geçiş üstünlüğü bunlarda sanki! Neden böyleler? Çünkü denetim yok, bir disiplin yok. İl Trafik komisyonunda sorunlar tartışılır ama orada kalır. Alınan kararlar da uygulanmaz!" diyerek yaşananlardan dert yandı.

Bu arada Bingöl'de gerçekleşen yeni taksi plakası ihalesine de dikkat çeken Oda Başkanı Ali Bayram, plakaların yasaya uygun satılmadığını öne sürdü. Plaka satışının ihtiyaçsa yapılması gerektiğini ifade eden Bayram, "Ama düzen olmadıktan sonra bunu sadece gelir kapısı olarak görmek doğru değil. İhtiyaçsa satılsın ama en azından denetimi de yapılsın. Bu şehir bunu hak etmiyor!” dedi.