Bingöl’de öğretmenlere 'EFOR' ziyareti

Bingöl il Müdürlüğü tarafından il merkezinde akademik başarıyı artırmak, LGS ve YKS Sınavlarına yönelik öğrencilere rehberlik edilmesi amacıyla yürütülen Eğitimde Fark Oluşturan Rehberlik projesi kapsamında il proje ekibi tarafından merkeze bağlı ortaokul ve Liselere okul ziyaretleri gerçekleştirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Tokuş’un başkanlığında gerçekleşen ziyarete, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdülhaluk Çakan, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri Selahattin Akıncı, Muhittin Bulut, Mehmet Arslan, Remzi Dinler, Sadullah Eryatan ve Muhittin Kaya tarafından yapılan ziyaretlere ARGE Birimi, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi üyelerinin de bulunduğu 40 kişiye yakın bir ekip eşlik etti.

Proje ekipleri il merkezine bağlı 45 ortaokul ve 26 liseyi ziyaret ederek okul idaresi, öğretmenlerle bir araya gelerek daha önce yapılan ölçme ve değerlendirme uygulama sınavlarının analiz çalışmaları, öğrencilerin başarı durumunu etkileyen faktörler, rehberlik çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.