Bingöl’de fırın işçileri greve başladı

Bingöl'de fırın işletmelerinde sigortasız çalıştıklarını ve emeğinin karşılığını alamadıklarını belirten çalışanlar grev kararı aldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Merkez Beşyol Mevkiinde bir kahvehanede buluşan fırın çalışanları, hakları verilinceye kadar çalışmama kararı aldıklarını ifade ettiler.

Resmi kurumların, fırınların denetlenmesi ve haklarının verilmesi konusunda sessiz kaldığını belirten fırın çalışanları, “Bingöl fırıncıları olarak emeğimizin karşılığını alamadığımız için grev kararı aldık. Haklarımız verilene kadar, taleplerimiz yerine getirilene kadar çalışmayacağız. Bundan önce yaptığımız basın açıklamasında resmi kurumlardan Bingöl’deki fırınların denetlenmesini talep ettik ancak ne belediye, ne SGK, ne tarım il müdürlüğü ne de sağlık müdürlüğü fırınları denetlemedi. Biz de çalışanlar olarak sigortamız, haftalık izinler konusunda taleplerimiz yerine getirilmediği için grev kararı aldık. Sendika altında haklarımız talep etmeye devam edeceğiz” diyerek tepkilerini dile getirdiler.