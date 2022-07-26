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Bingöl’de 3 köyde korkutan yangın
Yerel 26.07.2022, 08:10
Bingöl'ün 3 köyünde çıkan orman yangınları, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
BİNGÖL (İGFA) - Görgü tanıklarından Alınan bilgilere göre, Bingöl merkeze bağlı Göltepesi köyü, Bingöl Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü ve Yayladere ilçesine bağlı Bilekkaya köyündeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Çıkan yangınlara müdahale için bölgelere Orman İşletme İl Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Köylerdeki yangınlar, vatandaşların da desteğiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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