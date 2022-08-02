Bingöl Yedisu'da sürücülere yol uyarısı
Bingöl’ün Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, ana yollarda devam eden çalışmalardan dolayı sürücüleri uyardı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Yedisu-Karlıova Karayolu ile Yedisu-Erzincan Karayolu’nda çalışmalar sürüyor.
Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, devam eden çalışmalardan dolayı sürücülerin dikkatli olması konusunda uyardı.
Kaymakam Kaya, bir süredir asfalt yama çalışması devam eden Yedisu-Karlıova Karayolu’nun ikinci kat asfalt (sathi kaplama) çalışması başlayacağını belirterek, "Aynı çerçevede Yedisu-Erzincan Karayolu’nun da yama ve genişletme çalışmaları tamamlanmış olup ikinci kat asfalt (sathi kaplama) çalışması önümüzdeki haftalarda başlayacaktır. Her iki Karayolunu da kullanacak sürücülerimizin trafik işaretlerine uymalarını ve dikkatli olmalarını rica ediyoruz” dedi.
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