Bingöl Yedisu'da KÖYDES projelerine yakın mercek

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yedisu ilçesi Kaymakamı olarak atanan Kaymakam Furkan Başar, 2022 Yılı KÖYDES projeleri kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, KÖYDES projelerini yerinde inceledi.

2022 Yılı KÖYDES projeleri kapsamında Yedisu ilçesinde süren projelerden biri olan Eskibalta Köyü 2 bin 350 metrekare kilit parke taşı yapım projesini inceleyen Kaymakam Başar, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Projenin hayırlı olması dileklerini paylaşan Kaymakam Başar, personellerle de bir araya gerelek sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.