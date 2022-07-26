Bingöl Yedisu'da 'kırım kongo kanamalı ateşi' toplantısı

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' hastalığına yönelik toplantı yapıldı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya'nın başkanlığında, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı alınacak tedbirlerin uygulanması için değerlendirdiği toplantı Yedisu Kaymakamlığı'nda düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Dr. Emre Cihan Ateş, İlçe Hekimi Dr. Oğuzhan Türktan, İlçe Tarım Müdürü Vekili Muhammed Ali Güneş ve Yedisu ilçesindeki muhtarlar katıldı.

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan hastalığının ilçede de ortaya çıktığını dile getiren Yedisu Kaymakamı Kaya, “Bu hastalıkla ilgili vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Böyle bir kene vakasıyla karşılaşıldığında vatandaşlarımızın keneyi çıkarmakla uğraşmayıp derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bu yıl bir önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var. Maalesef bir vatandaşımızı da bu hastalıktan kaybettik. Bu hastalıkta zamanında müdahale ile tedavi mümkün” dedi.