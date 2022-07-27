Bingöl Yedisu'da Kaymakam Kaya'dan kırsal ziyaretlere devam

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde Kaymakam Mehmet Kaya, Eskibalta Köyünü ziyaret etti.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'e bağlı Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, ilçe kırsalındaki ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yedisu'ya bağlı Eskibalta Köyü'nü ziyaret eden Kaymakam Kaya, yöre sakinlerinin taleplerini dinledi.

Her zaman bölge halkının yanında olduğunu söyleyen Kaymakam Kaya, vatandaşlarla birlikte yemek yedi.

Kaymakam Kaya’nın köy ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Dr. Emre Cihan Ateş de eşlik etti.

Köy ziyaretlerinin devam edeceği bildirildi.