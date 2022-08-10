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Bingöl Yayladere'de otluk alanda yangın

Yerel 10.08.2022, 14:49
Bingöl Yayladere'de otluk alanda yangın

Bingöl’ün Yayladere ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) -  Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Dalbasan köyünde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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