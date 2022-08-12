Bingöl Yamaç Köyü yolu çileye dönüştü!

Bingöl'de merkeze bağlı Yamaç köylerini birbirine bağlayan köy yolu yeniden çökmeye başladı. Söz konusu yolda meydana gelen heyelanlardan ötürü ulaşım sürekli aksarken, başta köylüler olmak üzere bölge halkı da ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yetkililere çöken yoldan seslenen DEVA Partisi Bingöl İl Başkanı Mikail Kovalar, mağduriyetin gidierilmesi için çağrı yaptı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'de köylere ulaşımı sağlayan İl Özel İdaresi'ne bağlı Yamaç Grup Köy Yolu'nda ulaşım çekilmez çileye dönüştü. Heyelandan dolayı ulaşıma kapatılan yolun bozuk olduğunu belirten köylüler, yetkililere çağrıda bulundu.

Diyarbakır’da faaliyet gösteren kısa adı MUSYANDER olan Bingöl Yamaç Köyü Kültür, Sosyal Yardımlaşm Dayanışma ve Kültür Derneği Basın sözcüsü ve yönetim kurulu üyesi Hasan Elhakan, Yamaç köyünün yol sorunu uzun zamandan beridir sürdüğüne dikkati çekerek, Yamaç köyüne bağlı 8 köyü birbirine bağlayan Yamaç Köy yolunun geçen hafta heyelan sonucu çökerek, trafiğe kapatıldığını anımsattı.

"Köylülerimize önerilen Yamaç Köylerini birbirine bağlayan Olukpınar ve Gürpınar köylerinin yolunu kullanılıyordu" diyen Elhakan, "Heyelan sonucu köyümüzün yoluna sıcak asfalt döküldü ve yeniden ulaşma açıldı. Ulaşıma açılan köyümüzün yolu gerekli çalışmaların tam yapılmamasından dolayı yeniden bozulmaya başladı ve kullanılması zor bir hale geldi. Köyümüzün yol sorunu henüz yeni değil çok uzun yıllardan beridir biz bu konu hakkında gerekli tüm kurum ve kuruluşlara bildirimlerimizi ve şikâyetlerimizi yaptık ancak şua zaman kadar bir çözüm üretilmedi. Bu yollar köylerimize ulaşmak isteyenler için adeta çekilmez bir çileye dönüştü. Bu konuda Bingöl de ki tüm yetkililerin köylerimize ulaşım konusunda kullandığımız bozuk ve sağlıksız tüm yollarımızı bir an önce sağlamlaştırmalarını ve bu sorunumuzu çözmeleri konusunda çağrı yapıyoruz" diye konuştu.

DEVA PARTİSİ ÇÖKEN YAMAÇ KÖY YOLUNU YERİNDE İNCELEDİ

Öte yandan DEVA Partisi Bingöl İl Başkanı Mikail Kovalar da, söz konusu heyelan sonucu kapatılan Yamaç köy yolunun yeniden açılması sonucunda yolda meydana gelen çökmeleri yerinde inceledi.

https://youtu.be/vMPoZ3Gxfaw

Başkan Kovalar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin videolu paylaşımda bulunarak yetkililere seslendi.

Özelikle son dönemlerde köylülerin bu güzergahı kullanamadığını, bu heyelandan dolayı yolun çöktüğünü ve yol çöküşünden sonra ilgili birimlere başvurulsa da sonuca ulaşamadıklarını ifade eden Kovalar, ilgili birimlerin bu kadar duyarsız olması, köylülerin feryadını duymamasının düşündürücü olduğunu söyledi. Özelikle Bingöl'de siyaset yapan AK Parti milletvekillerinin yaşanan sorunlardan uzak kaldığını gördüklerini belirten Kovalar, "Görüyorsunuz yeni sıcak asfalt yapılmış ama sıcak asfaltın yapıldıktan sonra çöküşü tekrar gerçekleşmiş. Devletin parasını çarçur etmek için maalesef bu tarz girişimler de bulunulmuş. Çöküntü 3-4 ay önce gerçekleşmiş ama o kadar geçen sürede çöken bir yolun halen yapılamaması bu şehir için büyük bir sıkıntı. Seçim dönemlerin de bu yolları sık sık kullanan siyasetçilere sesleniyorum. Bu yollar sadece seçim dönemlerinde kullanılacak kadar basit bir yol ve köyler basit bir köy değildir. Umarım bir an önce gerekli işlemler yapılır ve mağduriyet giderilir" diye konuştu.