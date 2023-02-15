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Bingöl Valisi Ekinci, maaşını depremzedelere bağışladı
Yerel 15.02.2023, 17:48
Kahramanmaraşlı merkezli 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesi koordinasyon merkezinde görevlendirilen Bingöl Valisi Kadir Ekinci depremzedeler için bir maaşını AFAD'a bağışladı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem, 10 ilde yıkımları ve can kayıplarını beraberinde getirdi.
Depremin hemen ardından Bingöl’den Gaziantep’in İslahiye ilçesi koordinasyon merkezinde görevlendirilen Bingöl Valisi Kadir Ekinci ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına katıldı.
Vali Kadir Ekinci depremzedelere destek olmak amacıyla bir maaşını AFAD yardım kampanyasına bağışladığını duyurdu.
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