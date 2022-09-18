Bingöl Solhan'da çevre temizliği
Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüler, karayolu kenarındaki dinlenme alanında çevre temizliği yaptı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - 17 Eylül Dünya Temizlik Günü çerçevesinde, Bingöl’ün Solhan ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından çevre temizliği etkinliği organize edildi.
Solhan Gençlik Merkezi Müdürü Zülfü Çalışkan koordinesinde gerçekleşen etkinlikte, Bingöl-Muş Karayolu üzerinde bulunan Karan dinlenme alanında biriken çöpler toplanarak temizlendi.
Etkinliği verimli geçtiğini belirten Çalışkan, dinlenme alanlarına gelecek vatandaşların çöpleri doğaya atmaması gerektiğini söyledi.
Doğanın temiz tutulmasının önemine dikkat çeken Çalışkan, vatandaşların daha hassas davranmaları konusunda da çağrıda bulundu.
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