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Bingöl Kiğı'ya sentetik çim yüzeyli futbol sahası
Yerel 31.07.2022, 17:07
Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 500 kişilik tribünlü futbol sahası yapılacak.Expess Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 500 kişilik tribünlü sentetik çim yüzeyli futbol sahasının yapımı çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Kiğı Belediyesi koordinesinde yapılacak olan futbol sahasının yapım çalışmalarının kısa zamanda tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Hikmet Özüağ, “Tek işimiz, şirin ilçemize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışmak. 500 kişilik tribünlü sentetik çim yüzeyli futbol sahamızın yapımı devam ediyor. En kısa zamanda tamamlayıp değerli halkımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız inşallah” dedi.
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