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Bingöl Jandarması'ndan özel günde özel ziyaret
Yerel 05.12.2022, 09:19
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel bireyleri ziyaret edip hediyeler verdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında ‘’Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız’’ sloganıyla özel durumu olan vatandaşlar ziyaret edildi.
Ziyaretler esnasında hediyeler verilerek çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren aileler Jandarma personeline teşekkür etti.
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|14
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|15
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|15
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|15
|11
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|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
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|15
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|29
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|14
|22
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|14
|21
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|14
|21
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|15
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|14
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|14
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|15
|13
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|15
|12
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|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
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|24
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|6. Real Betis
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|23
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|22
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|14
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|12
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|11
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