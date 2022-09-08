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Bingöl içme suyuna alternatif kaynak arayışında
Yerel 08.09.2022, 18:04
Bingöl'de mevcut içme suyu kaynaklarına alternatif kaynaklar bulmak için çalışmalar sürüyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Bingöl Belediyesi mevcut içme suyu kaynaklarına alternatif kaynaklar bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bingöl Belediye Meclisinde içme suyu sıkıntısı ve alternatif çözüm yolları ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar konuşuldu.
Kent merkezinde artan nüfus, önümüzdeki yıllarda içme suyu sıkıntısına neden olacak. Bingöl Belediyesi mevcut içme suyu kaynaklarına alternatif kaynaklar bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Mecliste, sürece ilişkin ilgili kurumlarla gerçekleştirilen protokoller ve çalışmalara dair bilgiler de görüşüldü.
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