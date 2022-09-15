Bingöl Genç'te çocukların isteği yerine geldi

Bingöl’de Genç Belediyesi çocukların isteğini kırmayarak, bölgede park alanını belirlemeleri ardından iki ay içiinde parkı çocukların hizmetine sundu.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’de Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in esnaf ve mahalle ziyaretleri esnasında aileler, çocuklarının oyun oynayacakları bir alanlarının olmadığını dile getirmiş ve bu konuda çocuklar için oyun alanı ve park istemişlerdi.

Vatandaşların ve çocukların bu isteğine kayıtsız kalmayan Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik ekiplere talimat vermiş ve parkın bir önce bitirilmesini istemişti. Yakın zamanda park alanının belirlenmesi ile birlikte çalışmalara hız verildi ve modern park yaklaşık 2 ay içerisinde çocukların hizmetine sunuldu.

Çocukların en büyük isteği olan parkı kısa bir zaman içerisinde hayata geçirdikleri için çok mutlu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, “Ziyaretlerimiz esnasında ailelerimiz ve çocuklarımız ısrarla park istemişlerdi. Bizlerde onların isteğini kırmayarak modern parkımızı hizmete aldık. Parkı oluştururken de yine çocuklarımızın öneri ve tavsiyelerini esas aldık. Umarım beğenirler. Çocuklarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.